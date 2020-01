Ufficiale: nuovo portiere per la Fiorentina Women’s

Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive per Fiorentina Women’s FC del portiere della Nazionale Colombiana Catalina Pérez Jaramillo per la stagione 2019/20.

Classe 1994, nata a Bogotà (COL), la calciatrice arriva dal New England Mutiny, squadra statunitense militante in United Women’s Soccer League. Nazionale colombiana, ha rappresentato il suo Paese nella FIFA U20 Women’s World Cup a soli 15 anni e ha debuttato in Canada alla FIFA Women’s World Cup nel 2015 nel match degli Ottavi di Finale contro gli Stati Uniti. La Pérez Jaramillo ha completato le visite mediche ed è a disposizione dello staff viola.

