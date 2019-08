Ufficiale: nuovo acquisto per la Fiorentina Women’s

La Fiorentina Women’s FC comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Janelle Cordia per la stagione 2019/20. Nata a Columbia, Missouri (USA), il 24 maggio 1987, inizia la carriera nell’University of Missouri nel 2005. Tre stagioni dopo passa al Quickstrike FC di New York e nel 2011 approda in Europa alla Åland United, squadra finlandese con cui vince il titolo nazionale nel 2013. L’anno successivo sceglie i colori del Fortuna Hjørring, squadra danese con cui vince tre Scudetti e due Coppe Nazionali, diventandone Capitano. La giocatrice è già a disposizione dello staff tecnico per la preparazione della nuova stagione.

