Ufficiale: nuovo acquisto danese per la Fiorentina Women’s. Arriva dall’Arsenal

Fiorentina Women’s FC comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore della Nazionale Danese Janni Arnth Jensen per la stagione 2019/20. Difensore classe 1986, la giocatrice arriva dall’Arsenal dove ha giocato la scorsa stagione. In precedenza ha vestito le maglie di Fortuna Hjorring (con cui ha vinto 1 Coppa di Danimarca e 3 Campionati Danesi) e del Linkoping (2 Campionati Svedesi e 2 Coppe Nazionali nel suo palmares). Con la Nazionale danese vanta quasi 100 partite segnando 2 reti e conquistando un Bronzo e un Argento ai Campionati Europei. SARA’ PROPRIO L’ARSENAL L’AVVERSARIO DELLE RAGAZZE DI MISTER CINCOTTA IN CHAMPIONS LEAGUE: DATE E ORARI DELLE GARE