UFFICIALE – Fiorentina Women’s, Zazzera passa al Sassuolo: la formula della cessione

Continuano le ufficialità in casa Fiorentina Women’s. Dopo l’acquisto di Paloma Lazaro [LEGGI QUI], la società viola ha definito la cessione a titolo temporaneo di Danila Zazzera, attaccante classe 1998, al Sassuolo Calcio. Un estratto del comunicato della società neroverde: “Danila, che arriva in prestito dalla Fiorentina, è cresciuta nel settore giovanile dell’Inter per poi approdare in viola all’età di 18 anni e anche lei colleziona diverse presenze nel Settore giovanile della Nazionale. Con la Fiorentina ha vinto due Coppe Italia e uno scudetto”.