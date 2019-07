UFFICIALE – Fiorentina Women’s, Agard resta e rinnova

La Fiorentina Women’s FC comunica di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice Laura Agard per la stagione 2019/20. Il difensore francese, classe 1989, ha collezionato con la maglia viola 31 presenze, per un totale di oltre 2400 minuti. Con la Fiorentina ha vinto la Supercoppa Italiana 2018 e ha raggiunto la finale di Coppa Italia. La calciatrice sarà a disposizione dello staff tecnico a partire dal 3 Agosto, giorno del raduno in vista della nuova stagione.