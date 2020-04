Alice Tortelli, difensore della Fiorentina Women’s, è stata intervistata da Tuttosport e si è detta sicura che la squadra viola crescerà ancora: “Con Commisso sono stati fatti in breve notevoli passi avanti. Il suo progetto è colmare il gap con la Juventus”. La 22enne ha poi ribadito il suo legame con Firenze: “E’ la mia città e do l’anima in campo. Il viola è sempre stato il mio unico colore”. E CINCOTTA CHIEDE MAGGIOR TUTELA AL CALCIO FEMMINILE