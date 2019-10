Supercoppa, Team Manager Cesena: “Nessun preparativo particolare, ma ci saremo con tutte le giocatrici”

Manuela Vincenzi, Team Manager del Cesena femminile, ha parlato a Tutto Calcio Femminile, novità di cui vi avevamo parlato. Ecco alcune delle sue parole:

In realtà non stiamo curando preparativi particolari, perché l’avvenimento coincide con gli impegni di campionato: la prima squadra giocherà in anticipo sabato proprio per lasciare spazio alla Supercoppa. Domenica invece gioca la Primavera Nazionale, quindi il tempo da dedicare a Juve e Fiorentina è poco. Certamente ci saremo, con tutte le giocatrici che saranno disponibili. Ospitare anche la finale di Coppa Italia? Speriamo di sì!