Supercoppa, Mauro col dente avvelenato: “Lo scudetto perso mi brucia ancora”

Meno quattro alla gara di Supercoppa che vedrà a Fiorentina Women’s, vincitrice dell’ultima Coppa Italia, affrontare le campionesse d’Italia in carica della Juventus Women. L’attaccante viola Ilaria Mauro a parlato di questa partita e non solo nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Supercoppa? E’ una partita molto importante per noi della Fiorentina perché vogliamo ripeterci dopo averla vinta 1-0 l’anno scorso, è stata una bella vittoria. E’ un evento straordinario, per questo vorremmo tanti tifosi a vedere questa partita.

La Juventus è sempre la Juventus, una squadra molto organizzata con tante ragazze di qualità. In queste partite possono contare su una bomber come Cristiana Girelli che la mette sempre dentro, dovremo stare molto attente. Scenderemo in campo con la voglia di portarci a casa questa coppa. Da un punto di vista fisico sto recuperando piano piano dopo un infortunio alla schiena che mi ha costretto a due mesi di terapie e allenamento differenziati. Il mister mi ha fatto giocare 20 minuti contro il Sassuolo e mi sono sentita bene. Chiaramente sono un po’ indietro di condizione fisica ma da un punto di vista mentale sono molto carica e pronta a sostenere la squadra anche dalla panchina. Come Fiorentina vogliamo vincere il campionato, averlo perso l’anno scorso per un punto mi brucia ancora”. IL PUNTO SULLA SERIE A FEMMINILE