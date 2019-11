Stasera il big match tra Juventus e Fiorentina Women’s: seguilo su VN!

Serata di calcio a forte tinte viola quella di oggi. Oltre alla Fiorentina di Montella, che alle 20:45 se la vedrà al Franchi con il Lecce, allo stesso orario scenderanno in campo anche le Women’s di mister Cincotta, impegnate nel big match in casa della Juventus valido per l’ottava giornata di Serie A. Su Violanews.com potrete seguire il LIVE della gara, mentre su NumeriCalcio.it trovate tutti gli aggiornamenti sul massimo campionato femminile: LEGGI.