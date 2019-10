Stadio a Campi? Incompatibile con la pista dell’aeroporto che ancora non c’è

L’idea di realizzare il nuovo stadio della Fiorentina a Campi ha acceso lo scontro fra Dario Nardella ed Emiliano Fossi. Ma c’è una nuova componente in fibrillazione: Toscana Aeroporti, perché l’area per il nuovo stadio è a soli 2,5 chilometri dalla testata della nuova pista di volo Ryw 12-30 monodirezionale. I tecnici della società sono andati a spulciare la Valutazione di Impatto Ambientale, e come scrive La Nazione ci sono dei dati che non vanno d’accordo.

Perché i 32 metri di altezza del nuovo impianto, incrociati con l’orientamento 12-30 della nuova pista non vanno d’accordo. Non solo per il una questione di “collisione” ma perché le mappe di vincolo della futura pista impongono altre limitazioni. Come il no a manufatti con finiture esterne riflettenti, no a luci pericolose e fuorvianti, no ad antenne e apparati elettrici irradianti a qualsiasi altezza che prevedono onde elettromagnetiche. E no anche a sorgenti laser e proiettori ad alta densità.

Lo stadio a Campi Bisenzio sarebbe di ostacolo alla nuova pista, e Toscana Aeroporti vuole incaricare Enac ed Enav di analizzare le questione. Ma fino al 28 novembre la nuova pista è in attesa del giudizio del Consiglio di Stato sul ricordo presentato da Enac, ministeri Ambiente e Cultura, Regione, Comune di Firenze e Toscana Aeroporti contro la sentenza del Tar che ha annullato Via e conferenza dei servizi. E a ruota il Tar potrebbe mettere in calendario un altro ricorso. Un intoppo in più che fa allungare i tempi.