Sos calcio femminile, ma la Fiorentina Women’s è al sicuro

A causa dell’emergenza Coronavirus il calcio femminile vivrà pesanti difficoltà economiche. La Fiorentina è stato il primo club in Italia a investire in questa realtà e, anche dopo il cambio di proprietà, l’attenzione dei vertici nei confronti delle ragazze non è diminuito. A Firenze la calciatrice che guadagna di più non supera i 400mila euro lordi all’anno e nessuna (nemmeno il mister) per la verità (non essendo professioniste) percepisce un vero stipendio. Zero contratti di lavoro, nessun ammortizzatore sociale, nessun contributo. Solo rimborsi spese. Vale per la Fiorentina, così come le altre, Juventus compresa. Ad oggi il campionato è fermo e se non verrà completato è molto probabile che venga negato il pass alla prossima Champions League. altre risorse in meno quindi. La fortuna della Fiorentina Women’s è che può contare su una proprietà solida. Ma il salto al professionismo può saltare definitivamente. Lo scrive il Corriere Fiorentino.