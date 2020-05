Serie A femminile, il piano per la ripartenza: obiettivo luglio

La Serie A femminile non intende fermarsi. Le calciatrici vogliono portare a termine la stagione al pari dei loro colleghi. Un campionato che sembrava dimenticato, ma di cui si è tornato a parlare nel Consiglio Federale dello scorso 20 maggio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è stato stabilito lo stop definitivo per tutti i campionati non professionistici, ma allo stesso tempo ha deciso di non staccare la spina a quello femminile (CLASSIFICA). La Juventus ha ripreso gli allenamenti individuali da 10 giorni, mentre da questa settimana torneranno a farlo anche Sassuolo e Milan. Le altre sono ancora ferme. Il programma più realistico prevede una ripresa a metà luglio per concludere i sei turni che mancano. E ALIA GUAGNI CI BEVE SU…