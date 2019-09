Roma femm., Greggi: “Fiorentina una big, ma non siamo seconde a nessuno”

La calciatrice della Roma femminile Giada Greggi ha parlato a Roma TV in vista della partita contro la Fiorentina Women’s:

Contro il Milan abbiamo giocato alla pari, ma nella ripresa ci siamo schiacciate un po’ troppo e le rossonere sono riuscite a imporre il proprio gioco e ci sono state superiori. Non dobbiamo dare però troppo peso a questa sconfitta perché il campionato è appena iniziato. Indossare la maglia giallorossa, per me che sono romana e romanista, è un grande onore e ricevere la fascia di capitano da Bartoli è stato un momento magico, anche perché la stimo moltissimo sia come giocatrice sia come persona. La Fiorentina è una delle big perché ha in rosa tante calciatrici che fanno parte della Nazionale. Ma noi faremo la nostra partita, daremo il massimo perché non siamo seconde a nessuno