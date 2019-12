Prima squadra, giovanili e anche Women: Fiorentina, il momento no è globale. I numeri

Caricamento sondaggio...

Il titolo espone in modo sintetico la situazione attuale di casa Fiorentina, che ora andremo ad esporre in modo più ampio. Se la situazione della prima squadra maschile di Vincenzo Montella è sotto gli occhi di tutti, altre finora sono rimaste nascoste dai riflettori, dunque portiamole alla luce.

Partiamo dal settore giovanile. La Primavera di Bigica, già sconfitta dall’Atalanta in Supercoppa, in campionato ha raccolto 11 punti in 11 giornate (solo due vittorie) e galleggia a +2 sulla zona playout. Gli Under 18 di Aquilani hanno raggranellato la miseria di un punto in otto giornate e viaggiano alla media di tre gol subiti a partita. Gli Under 17 di Fazzini, gli Under 16 di Donadel e gli Under 15 di Mazzantini hanno totalizzato rispettivamente 14, 16 e 15 punti, al momento sono tutte fuori dalla zona playoff, ma comunque ancora in corsa per riuscire a restare sul treno tricolore. Quello che preoccupa è la serie di risultati negativi che si protrae da settimane e non accenna ad interrompersi. In conclusione, ad oggi nessuna squadra del settore giovanile della Fiorentina sarebbe qualificata per le finali nazionali.

Passando alla Fiorentina Women’s, le ragazze di Cincotta sono uscite dalla Champions e hanno perso la Supercoppa contro la Juventus, dalla quale accusano già 6 punti di ritardo dopo nove giornate di campionato. Di conseguenza, le viola si giocheranno insieme a Roma e Milan un posto in Champions League che, qualora le rossonere vincessero il recupero contro il Bari, ad oggi non sarebbe centrato.

Unendo i puntini, si nota come sia chi ha costruito squadre non del tutto competitive, sia chi non le sta allenando nel migliore dei modi sia ancora al proprio posto. Nessun provvedimento, nessuna decisione, un immobilismo che fa riflettere. Più volte si è parlato di stagione di transizione in riferimento alla prima squadra maschile, ma questo concetto sembra avvolgere anche tutti gli altri ambiti viola. Può anche andare bene, basterebbe capire se la transizione è verso l’alto o verso il basso…