Pres. Lecce: “Trattare una pandemia come un illecito sportivo è aberrante. Si chiuda sul campo”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, precisando che la sua società non ha economicamente bisogno di ripartire, ma che è a favore del riavvio del campionato piuttosto per un senso di responsabilità verso un’industria miliardaria. Contrario ai playoff e ai playout, definiti come qualcosa di simile ad un sorteggio, il patron dei salentini non vorrebbe intaccare la prossima stagione, esattamente come Commisso. “Fino a prova contraria le retrocessioni a tavolino – e nel caso in cui non si riprendesse a giocare sarebbero retrocessioni a tavolino – ricorrono solo nel caso in cui un club meriti di essere pesantemente punito per aver commesso un illecito sportivo. Trattare una pandemia allo stesso modo è aberrante. Retrocesso per Covid e promosso per Covid sono due concetti che si tenta di far passare per normali, ma che normali non sono”.