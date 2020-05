Portiere Hellas: “Ohrstrom è come una sorella maggiore, quando giochiamo contro mi commuovo”

Il portiere dell’Hellas Verona Camilla Forcinella ha parlato così di Stephanie Ohrstrom, attuale numero 1 della Fiorentina Women’s, nel corso della rubrica The Social Meeting organizzata dalla società gialloblù:

Punto di riferimento? Sicuramente Stephanie Ohrstrom, per me è come una sorella maggiore. Quando sono arrivata a Verona lei era il portiere titolare e mi ha preso sotto la sua ala protettiva e mi ha fatto sentire il suo sostegno. Quando giochiamo contro mi scappa anche una lacrima, ma non gliel’ho mai detto. E’ un portiere fortissimo, che gioca con regolarità in Champions League, l’ultim volta che ci siamo incontrate mi ha fatto i complimenti per la mia crescita, è stato emozionante