Parisi: “Juventus e Roma hanno fatto un grande mercato, ma ci stimola a fare bene”

Alice Parisi, centrocampista della Fiorentina Women’s e della Nazionale, ha parlato a Rtv38: “Sicuramente accogliamo con molta gioia e entusiasmo la nuova proprietà, la cultura americana è molto avanzata per il calcio femminile e non può che essere una cosa buona. Può essere l’ondata buona per continuare la crescita del movimento anche qui a Firenze. Se Juventus e Roma hanno fatto un gran mercato e rappresentano delle società importanti, ci stimola a fare bene. Mondiali? Ci siamo stupite e meravigliate dell’affetto della gente, vogliamo continuare su questa strada. Firenze è diventata la mia seconda casa, ho vinto tanto e sono affezionata ai tifosi, la mia è una scelta di cuore e voglio continuare a vincere qui“.