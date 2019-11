Parisi: “Ecco come possiamo mettere in difficoltà la Juventus”. Su Commisso…

Il centrocampista della Fiorentina Women’s Alice Parisi ha parlato a Radio Bruno all’antivigilia del big match di campionato in casa della Juventus. Questo un sunto delle sue dichiarazioni: “Nella nostra testa c’è l’impronta del mister, ci sta il fatto che all’inizio non si sia visto il bel gioco perché abbiamo cambiato tanto. E secondo me non è andata poi così male. Nelle ultime gare siamo tornate a far vedere, sia a livello di gioco che di risultato, quello per cui lavoriamo ogni giorno.

Juventus? Le conosciamo molto bene, è fondamentale andare a far risultato. Sono una squadra che se messa sotto pressione può andare in difficoltà, sarà importante avere un approccio mentale e fisico perfetto. Abbiamo delle assenze pesante, ma a volte possono servire ad unire ancora di più il gruppo. Vogliamo essere protagoniste. Commisso? Sentiamo la sua fiducia e quanto crede nel progetto. C’è la necessità di investire nelle strutture e il Presidente lo sta facendo. Lo ringraziamo, vogliamo renderlo fiero di noi”. IL PUNTO SULLA SERIE A FEMMINILE