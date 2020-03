Parisi: “Apprezzo Castrovilli. Tifosi valore aggiunto, che emozione le trasferte europee”

Alice Parisi, centrocampista Fiorentina Women’s, risposto ad alcune domande durante la chat sui canali ufficiali viola: “Il gol più bello in maglia viola? A Verona, di sinistro. Un campo che mi porta bene, lì ho segnato anche il primo gol dopo l’infortunio. Il gol più importante in maglia viola? A Brescia, l’anno dello scudetto. Sto apprezzando un sacco Castrovilli, poi condividiamo anche il numero di maglia. Quando mi sono infortunata ho seguito un po’ la storia di Lindey Vonn, in quel momento è stata un grande aiuto.

Arsenal-Fiorentina di Champions League? Esperienza unica, anche se la prima parola che mi viene in mente è ‘freddo’. Mondiali? Ancora una volta abbiamo dimostrato noi italiani di saper arrivare dove nessuno si aspetta, non ci credevano in tanti, ma nel gruppo azzurro si è creato qualcosa di indescrivibile. Supercoppa vinta a La Spezia? Bello vincere in uno stadio bianconero!

Juventus-Fiorentina davanti a 40mila spettatori? Ringrazio di essere stata in campo e non fuori, altrimenti le emozioni sarebbero state superiori, brividi e emozioni, un grandissimo traguardo per il calcio femminile in Italia. Coppa Italia vinta a Parma? I nostri tifosi sono un valore aggiunto, quel trofeo è motivo di orgoglio. Andare in trasferta in Europa è sempre un’emozione, conservo bei ricordi delle sfide contro Fortuna e Wolfsburg. Scudetto? Un sogno che si avvera“.