Ohrstrom sulla Juventus: “Sarà un’altra storia rispetto alla Supercoppa”

Il portiere della Fiorentina Women’s, Stephanie Ohrstrom, ha parlato calciofemminile.com:

Juventus? Si ferma giocando con quel coraggio che ci è mancato nella Supercoppa. Ma noi siamo molto cresciute da quella dolorosa sconfitta. Quel giorno, a Cesena, era venuto a vederci patron Commisso. Volevamo regalargli il suo primo trofeo da proprietario del mondo Fiorentina, ma eravamo troppo impaurite. Peccato, ma stavolta sarà tutta un’altra storia. Scudetto? Possiamo provarci e per dimostrarlo vorremmo riuscire finalmente a battere la Juventus a casa sua. Hanno un gruppo forte, affiatato, giocano insieme da anni. Il Milan ha tante individualità pericolose, la Roma è più squadra, ma alle giallorosse manca ancora qualcosa per completare il percorso di crescita: sarà una bella volata per il titolo.