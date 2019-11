Ohrstrom: “Champions? Inizio difficile. Campionato equilibrato, ma ci crediamo”

Intervenuta nel nuovo format dedicato alle domande dei tifosi, il portiere della Fiorentina Women’s Stephanie Ohrstrom ha risposto alle domande via social:

“Il tempo vola, sono qua in Italia da nove anni. Firenze? Per me è la quarta stagione qua, amo giocare con questa maglia ma in generale mi piace tutta Firenze e anche Fiesole. Dragowski? Ricordo Empoli-Fiorentina in cui fece tante belle parate, con molta reattività. Per essere portiere devi avere una dote naturale, non aver paura, piacerti un ruolo di responsabilità e avere un modo diverso di muoversi. Idoli? Ederson, Alisson, Neuer, Buffon. Mi piacciono in portieri che hanno grande tecnica. Compagna preferita? Durante, ha il mio stesso ruolo e trasmette positività come anche Paloma (Lazaro n.d.r.). Canzoni preferite? Ascolto molta musica svedese, forse gli Abba. Piatto preferito? La ribollita e la bistecca. Obiettivo Champions? Il campionato è equilibrato, siamo tante squadre lassù. Noi ci crediamo perché abbiamo una squadra forte nonostante le difficoltà. Futuro da scrittrice? In estate è uscito un mio libro, parla di una bambina che vuole fare il portiere. Un buon esperimento”.