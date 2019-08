Nazionale Femminile, sei viola convocate per i raduni di fine agosto

Sul sito ufficiale della Fiorentina, Violachannel, si fa il punto riguardo le giocatrici viola convocate in Azzurro nelle prossime settimane. Durante e Guagni andranno con l’Italia, Corazzi con l’Itlaia U19, Philtjens con il Belgio e Arnth e Thogersen con la Danimarca. Il rientro è previsto per tutte in data 4 settembre; una settimana dopo, l’11, sarà la volta dell’esordio in Champions contro l’Arsenal.