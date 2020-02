Mister Cincotta: “Orgoglioso di allenare queste ragazze”

Sulla pagina twitter della Fiorentina Women’s è stata pubblicata l’intervista fatta a mister Cincotta e alla centrocampista Thogersen dopo la vittoria della squadra viola femminile contro il Sassuolo. Ecco le parole dell’allenatore: “Le ragazze sono state incredibili, soprattutto per aggressività e temperamento. Abbiamo giocato una battaglia e vincere le battaglie non è da tutti. Sono orgoglioso di allenare queste ragazze e di aver mostrato ai nostri tifosi la mentalità di questo gruppo. Non ho l’orgoglio di dire che la gara l’ho vinta io con i cambi ma voglio fare i complimenti alle ragazze perchè la gara l’hanno vinta tutte e 26 loro.

Queste invece le parole della centrocampista: “E’ stato un match difficile e fortunatamente ho fatto anche un goal, abbiamo vinto ed è la cosa più importante, adesso però dobbiamo focalizzarci su due match davvero importanti”.