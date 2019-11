Mauro (Women’s): “Contenta per il gol, dopo tre mesi piano piano sto tornando”

Di seguito le parole dell’attaccante della Fiorentina Women’s Ilaria Mauro nel postpartita di Fiorentina-Verona: “Sono contenta di aver segnato finalmente, piano piano sto tornando. Dobbiamo migliorare perché abbiamo rischiato abbastanza negli ultimi dieci minuti. Però siamo contente perché stiamo tornando la Fiorentina che eravamo. Le dediche dei gol? Il secondo alla magazziniera, me lo aveva chiesto già prima della partita, il primo invece lo dedico a me stessa, perché comunque in questi tre mesi ho lavorato tanto per tornare. La Juve? Sarà una settimana importante e impegnativa, dovremo lavorare al cento per cento. La Juve ci ha sempre battuto ma andiamo a Torino con un’altra mentalità“.