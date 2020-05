Mauro su Commisso: “Ha dei progetti futuri molto interessanti, porterà la Fiorentina al top in Europa”

L’attaccante della Fiorentina Women’s, Ilaria Mauro ha rilasciato una lunga intevista in esclusiva a calciomercato24.com, tanti i temi trattata dalla friulana:

Ripartenza? Sarebbe un vero peccato non ripartire visto che siamo seconde in classifica, ma la situazione è molto critica. La voglia di tornare in campo è tanta, ma c’è anche la consapevolezza che siamo in un momento molto delicato e da non sottovalutare assolutamente. Staremo alle direttive ed alle decisioni della Federazione e del Governo. Fiorentina? Sogno la vittoria della Champions League, In questi 4 anni ci siamo tolte molte soddisfazioni vincendo trofei importanti (Tre anni fa arrivava il primo scudetto). Il Presidente Commisso ha portato dei cambiamenti e dei progetti futuri molto interessanti, ovvero la costruzione nei prossimi anni di un Centro Sportivo, che è fondamentale per gli atleti e per avere risultati eccellenti. Penso che il nostro Presidente, con la sua esperienza e perseveranza, porterà miglioramenti ed innovazioni nel club e porterà la Fiorentina ad un altissimo livello, soprattutto Europeo