Mauro: “Contro l’Arsenal mi aspetto il Franchi pieno. Commisso? Ci aiuterà”

Sul Corriere Fiorentino c’è un’intervista all’attaccante viola Ilaria Mauro: “Commisso ci ha detto che farà di tutto per aiutarci. Ha bisogno di tempo, ma ha in programma un progetto relativo alla realizzazione di un centro sportivo che ospiterà squadre maschili e femminili. E questa è una grandissima cosa. Campionato? Per scudetto e qualificazione Champions lotteranno Juve, Fiorentina, Roma, Milan e Inter, ma occhio ad altre squadre. Arsenal? Una partita molto soft (ride, ndr). Che dire, è una delle squadre più forti d’Europa, quasi come il Chelsea. Noi comunque ce la metteremo tutta, speriamo che Firenze ci dia una mano. Mi aspetto lo stadio pieno”.