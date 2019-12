Mascarello: “Vittoria meritata, ci siamo adattate al campo. Adesso testa al futuro”

Marta Mascarello ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo la roboante vittoria negli Ottavi di Coppa Italia contro il Ravenna:

In queste partite c’è sempre la possibilità di sbagliare approccio, invece siamo state brave ed abbiamo iniziato subito forte nonostante il campo non fosse in perfette condizioni. Ci siamo adattate bene, imposto il nostro gioco e ottenuto una meritata vittoria. Sono contenta per il gol e per la vittoria. Continuiamo su questa strada, ora ci aspetta una partita difficile e cercheremo di prepararla al meglio in settimana e dare poi il massimo.