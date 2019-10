Fiorentina Women’s, Fusini: “Commisso ha mantenuto la promessa sul centro sportivo”

Martina Fusini, difensore viola, ha parlato ai microfoni del Pentasport di questo inizio di stagione e della promessa mantenuta da Rocco Commisso sul Centro Sportivo:

Essere fiorentina per me è già un valore aggiunto, allenarsi in un centro che è nostro, all’avanguardia e dove abbiamo tutto vicino è il massimo. Il presidente, già le prime volte che ci aveva incontrato, ci aveva promesso questo e ha mantenuto la promessa.

Ho segnato il mio primo goal in serie A nella stagione 2012-13. Ero alle prime armi, ma il primo goal non si scorda mai anche se un po’ di tempo è passato. Spero di continuare su quest’onda, in questa nuova stagione con la maglia viola.