Malta-Italia, in campo oggi pomeriggio per l’Europeo femminile. Alia Guagni…

Ancora un impegno in trasferta per l’Italia di Milena Bertolini, impegnata oggi pomeriggio, a Malta, nella terza giornata del gruppo B di qualificazione all’Europeo femminile 2021. Dopo le vittorie, sofferte ma meritate, in Israele e in Georgia, le azzurre, in testa alla classifica appaiate a Danimarca e Bosnia Erzegovina (avversaria del primo match in casa, martedì 8 a Palermo) ripartono a caccia di punti (e di gol, preziosi anche per l’eventuale differenza reti). Il c.t. sorprende tutti e inserisce diverse novità nella formazione tipo. In difesa Bergamaschi agirà da terzino destro al posto del capitano della Fiorentina Women’s Alia Guagni. Queste le formazioni ufficiali:

MALTA (5-4-1): J. Xuereb; Sciberras, S. Farrugia, Lipman, C. Zammit, Flask; B. Borg, S. Zammit, Theuma, Cuschieri; M. Farrugia. A disposizione: R. Borg, Misfud, Said, Carabott, E. Xuereb, C. Xuereb, Turner. Commissario tecnico: Gatt.

ITALIA (4-4-2): Giuliani; Bergamaschi, Gama, Fusetti, Bartoli; Cernoia, Galli, Giugliano, Marinelli; Giacinti, Tarenzi. A disposizione: Durante, Baldi, Boattin, Linari, Tucceri, Guagni, Rosucci, Serturini, Greggi, Girelli, Glionna, Sabatino. Commissario tecnico: Bertolini.

IL PUNTO SUL GIRONE DELLE AZZURRE