Fiorentina Women’s under 19 e Juventus under 19 scenderanno in campo alle ore 15:00 allo stadio”Benelli” di Lido di Camaiore. Sfida valida per la semifinale della 2ª Viareggio Women’s Cup. Il direttore di gara sarà Colombi di Livorno.

SERIE A FEMMINILE: RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA