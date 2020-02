Linari: “Sono fiorentina prima che italiana. Futuro? Mi piacerebbe tornare un giorno. Iachini…”

Elena Linari, ex difensore della Fiorentina Women’s oggi all’Atletico Madrid, ha parlato così al Tuscany Hall di Firenze a margine della presentazione del suo sito e del suo logo. Presenti anche le sue ex compagne viola Mauro, Ohrstrom e Parisi:

Sono contenta di aver raggruppato tante persone che mi hanno permesso di crescere e migliorare. Il mondiale ha dato visibilità al calcio femminile, questo evento serve anche a ricordare le mie origini. Fiorentina? Ovviamente il mio sogno è di tornare un giorno, sono fiorentina e seguo sempre le squadre viola. Io sono prima fiorentina e poi italiana, spero di portare alto il giglio di Firenze. Futuro? Non lo so, dipende da tanti fattori: vedremo. Il calcio femminile in Italia deve arrivare al professionismo. La Fiorentina Women’s sta facendo un buon campionato, la gara col Milan sarà fondamentale. Commisso farà un bel mercato. Fiorentina maschile? L’arrivo di Iachini sta aiutando, vedo i giocatori più sicuri. Col Milan sarebbe arrivata la vittoria se la sfida fosse durata dieci minuti di più.