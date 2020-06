Linari: “Pareggio che lascia l’amaro in bocca. Espulsione e giallo a Chiesa pesantissimi”

I viola di mister Iachini non vanno oltre l’1-1 interno contro il Brescia fanalino di coda, occasione sprecata per risalire la china. La Repubblica ha affidato ad Elena Linari, calciatrice dell’Atletico Madrid, fiorentina doc e tifosa viola, il commento della gara. Queste le sue parole: “Pareggio che ci sta stretto per tutte le occasioni che abbiamo creato, mi lascia l’amaro in bocca. Testa alla prossima gara, sicuramente sono contenta per il gol di capitan Pezzella. Male male male l’espulsione di Caceres, che non ci voleva assolutamente, così come l’ammonizione di Chiesa. Contro la Lazio ci sarà comunque spazio per altri grandi campioni come Sottil o Cutrone“.