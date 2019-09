L’Arsenal Women vince 2-1 in attesa della sfida contro la Fiorentina

Le calciatrici inglesi dell’Arsenal Women confermano il loro ottimo momento di forma sconfiggendo per 2-1 il West Ham, nella gara odierna valevole per la seconda giornata di Premier League. L’impegno di giovedì in Champions League sarà molto impegnativo per le ragazze viola, che inevitabilmente saranno svantaggiate dal punto di vista fisico, considerando che la Seria A italiana deve ancora prendere il via.

Maggiori dettagli su NUMERICALCIO.IT