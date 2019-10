L’amarezza di Cincotta: “Peccato per una Supercoppa guadagnata con una grande stagione”

Non è andato bene l’appuntamento con la Supercoppa Italiana per la Fiorentina Women’s, sconfitta 2-0 dalla Juventus (LEGGI QUI). Il tecnico viola Antonio Cincotta ha affidato a Twitter le sue considerazioni sulla partita: “Spiace per non essere riusciti a ripetersi e a conquistare una Supercoppa che ci siamo guadagnati con una grande stagione. Complimenti alla Juventus per la vittoria”.