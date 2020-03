La promessa Imprezzabile (Florentia) “Ecco perché mi sono innamorata del calcio”

E’ sicuramente una dei talenti più interessanti del calcio femminile. Non a caso fa parte della nostra nazionale giovanile. Francesca Imprezzabile si è raccontata in esclusiva a Tutto Calcio Femminile

Perché ti sei innamorata del calcio?

“Non so bene quale sia stato il motivo per il quale ho scelto il pallone tra tutti gli sport che ho provato. So solo che a farmene innamorare follemente è stato mio padre”.

Come mai?

“Ogni domenica lo guardavo giocare, ogni mese leggevo un articolo sul giornale che parlava di lui e ogni santo giorno da quando ho deciso di praticare calcio si metteva nel salotto di casa a insegnarmi qualcosa di nuovo”.

Continua ancora a regalarti suggerimenti?

“Certo. Quando lo chiamo mi faccio mandare degli esercizi tecnici per migliorare ciò che sbaglio durante gli allenamenti”.

Quali sono i tuoi modelli calcistici?

“L’anno scorso ho letto il libro di Cristiano Ronaldo e come stile di vita ho deciso di ispirarmi a lui. Come modello di gioco ho sempre avuto un debole per Ronaldinho ma ogni giorno prima di addormentarmi guardo video su giocatori nuovi. Cerco di rubare qualcosa a tutti i più forti”.

Quali sono, invece, i tuoi sogni?

“Di questi solitamente non ne parlo. Na dovrò lavorare tanto, anzi tantissimo, se vorrò realizzarli”.

