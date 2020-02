La fiorentina Linari: “Spagnolo? Metto la ‘s’ in fondo come Pieraccioni. Viola e Milan…”

Elena Linari, giocatrice ex viola oggi all’Atletico Madrid, ha parlato così a Sky Sport:

Lo spagnolo? Come Pieraccioni, metto la ’s’ in fondo alle parole. Scherzi a parte, ho imparato bene lo spagnolo. Serie A femminile? La Juve è forte, ma anche Fiorentina, Milan e Roma sono delle ottime rivali. Sono squadre che però hanno rinnovato molto quindi serve del tempo. Io ho il cuore viola, spero vinca contro il Milan che però sta facendo bene in questo momento.