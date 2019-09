La carica di Parisi: “Pronte per l’Arsenal, vogliamo coltivare il sogno Champions”

Meno sei giorni alla sfida di Champions League contro l’Arsenal, debutto stagionale per la Fiorentina Women’s. Queste le impressioni di Alice Parisi a meno di una settimana dalla gara del Franchi: “Arriviamo pronte a questa sfida, è già il secondo anno che facciamo il debutto stagionale in una gara di Champions. Abbiamo pescato l’Arsenal, ma noi stiamo veramente lavorando sodo. Le nuove arrivate si sono integrate bene, curiamo ogni dettaglio per far bella figura davanti al nostro pubblico e coltivare il nostro sogno”.