Italdonne, la viola Mauro: “Stiamo vivendo un sogno, non svegliateci”

Anche Ilaria Mauro, attaccante dell’Italia femminile e della Fiorentina, ha parlato ai microfoni della FIGC dopo la vittoria sulla Cina che ha permesso alle azzurre di accedere ai quarti:

Non svegliatemi per favore. È pazzesco ce la stiamo mettendo tutta e sono felice perché con tutto il lavoro e i sacrifici che abbiamo fatto ora siamo qua ed è bellissimo. È stata una partita tosta perché loro hanno attaccato fino al 90° e sul 1-0 per noi abbiamo sofferto. Poi Yaya ha segnato il secondo gol e ci siamo un attimo sbloccate. Il passaggio del turno lo sognavamo anche se non ci pensavo alla vigilia. È un sogno.