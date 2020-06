Incertezza per la Fiorentina Women’s: ripresa del campionato in bilico

La Fiorentina Women’s – scrive La Nazione – non sa ancora se potrà tornare in campo. La decisione, che era attesa per il tardo pomeriggio di ieri, non è infatti ancora arrivata e questo nonostante le oltre quattro ore di confronto tra il presidente della Divisione femminile Mantovani e i rappresentanti delle società del massimo campionato, che per settimane si sono divisi sull’opportunità di riprendere alla luce dei costi esorbitanti (e per qualcuno del tutto insostenibili) che avrebbero avuto i test per le calciatrici. Un tema, quest’ultimo, che ieri è stato al centro delle discussioni e che mercoledì aveva fatto insorgere i medici delle squadre, che hanno espresso la propria contrarietà alla ripresa sottolineando le criticità legate ai rischi degli infortuni. Potrebbe dunque non bastare l’ufficializzazione del fondo «Salva calcio» voluto dalla FIGC, che ha destinato 700.000 euro alle società di calcio femminile con l’obiettivo di ultimare la stagione in corso con la copertura delle spese relative a tamponi e trasferte. La squadra di mister Cincotta, adesso seconda in classifica, ha ancora davanti a sé sette partite da ultimare, sei da calendario più il recupero decisivo contro il Milan in trasferta per l’accesso alla Champions League. Ma resta ancora in ballo anche la Coppa Italia, che si era interrotta ai quarti di finale dopo il successo di Guagni e compagne sempre contro le rossonere nel turno d’andata lontano dal Bozzi.

SERIE A FEMMINILE: LA CLASSIFICA