Fiorentina Women’s, Noemi Fedele saluta: “Scelta calcistica e di vita”

Noemi Fedele ha deciso di lasciare la Fiorentina Women’s e di trasferirsi in Spagna, al Maiorca. Prima di partire, la giocatrice attraversoTutto Calcio Femminile ha voluto scrivere una lettera a tutti coloro che le hanno voluto bene. Ecco i passaggi più significativi

Se ho deciso di trasferirmi in Spagna non è stato certo perché avevo problemi con la società viola. Ho scelto di cogliere l’occasione per poter maturare una nuova esperienza di vita e per avere la possibilità di giocare con continuità. La Fiorentina è stata per anni e spero possa continuare a essere per me una seconda famiglia. Per cui ci tengo a ringraziare tutto lo staff tecnico e medico per il percorso che abbiamo condiviso. In particolar modo il mio preparatore dei portieri, Nicola Melani che mi ha aiutato a diventare quella che sono oggi come giocatrice. Voglio anche ringraziare Sonia, classificata come una magazziniera ma che, vi assicuro, è molto più di questo. Per noi atlete è come una seconda mamma. (…). Naturalmente ringrazio anche le mie compagne che prima che grandi calciatrici sono fantastiche consigliere. La Fiorentina ha un fantastico gruppo. Vorrei inoltre ringraziare la città di Firenze e in particolar modo i nostri tifosi. Ci hanno seguito sempre con incredibile passioni. Pure quando ci esibivamo in trasferta. I nostro tifosi sono veramente il 12° uomo in campo della Fiorentina Women. Sono felice e onorata di aver fatto parte di questa società e ringrazio tutta la Fiorentina sperando che in futuro le nostre strade possano incrociarsi di nuovo.