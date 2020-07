Il mercato Women’s ribolle come un calderone: arriva Middag! Preso anche un portiere

Stando a quanto riporta TuttoCalcioFemminile, la Fiorentina Women’s avrebbe trovato l’accordo per gli acquisti di Camilla Forcinella, portiere classe 2001 dall’Hellas Verona (che andrebbe a fare la seconda di Schroffenegger), e Tessel Middag, centrocampista e stella olandese del West Ham. Tutto questo nella giornata in cui hanno salutato due vere e proprie bandiere come Ilaria Mauro (passata all’Inter) e Alia Guagni (che dovrebbe andare all’Atletico Madrid)