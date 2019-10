Il calcio femminile adesso ha una app dedicata

Il calcio femminile sta prendendo sempre più piede in Italia e la controprova è il continuo ingresso nella massima serie femminile di club blasonati di serie A. A fare da battistrada è stata la Fiorentina che con la gestione Della Valle ha vinto subito anche uno scudetto. Adesso poi con Rocco Commisso l’interesse per le Women’s a Firenze è decisamente cresciuto visto anche la popolarità dello sport negli Stati Uniti. Ma non c’è solo la Fiorentina, la Juventus è la compagine campione in carica e poi nella massima serie troviamo le due milanesi: Milan e Inter, la Roma, l’Hellas Verona, il Sassuolo ed anche l’Empoli che mantiene la compagine nella massima serie come il Bari a differenza dei maschi retrocessi lo scorso anno.

Per colmare una lacuna è nata da poco un’app tutta dedicata al calcio in gonnella che sta già riscuotendo un grande successo: si chiama TUTTOCALCIOFEMMINILE ed è scaricabile sia da google Play che su Apple store. Tuttocalciofemmnile porta sul vostro cellulare tutte le notizie e curiosità di questa disciplina. Non perdete tempo, scaricatela. E’ gratuita.

LA SEZIONE DI NUMERICALCIO.IT DEDICATA AL CALCIO FEMMINILE