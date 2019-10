Guarino (Juventus): “Oggi siamo state superiori, vittoria meritata”

Rita Guarino, allenatrice della Juventus femminile, ha parlato nel post partita di Juventus – Fiorentina Women’s:

Sarebbe stato un peccato non vincere dopo una partita di questo livello a causa di un singolo errore. Non sono mai stata preoccupata, le mie ragazze sono sempre state in partita, complimenti a loro. Mi sono arrabbiata perché abbiamo prodotto tanto ma senza concretizzare. Tutte le mie ragazze sono cresciute grazie al Mondiale. Cristiana Girelli è una giocatrice molto generosa, sto cercando di avvicinarla alla porta.