Guagni: “Spero di fare come Antognoni. Al Franchi con la Juve? Sarebbe magnifico”

Ieri sera Alia Guagni ha parlato a TMW Radio, ecco qualche spunto del suo intervento:

“Antognoni è una figura importante, io spero di ritagliarmi un ruolo nella società in futuro come ha fatto lui. Commisso mi ha chiamato dopo la scelta di restare, non me lo aspettavo, mi ha mostrato grande affetto dicendomi che avevo fatto la scelta giusta.

In campionato abbiamo imboccato la strada giusta, vogliamo rimanere lassù. Il mio ruolo? Alta o bassa, non cambia, purché sia sulla fascia. Adesso non possiamo fare passi falsi, giocare al Franchi con la Juventus sarebbe unico.”