Guagni: offerta monstre del Real Madrid, ma dovrebbe restare alla Fiorentina

Spazio anche al mercato femminile su La Nazione. Alia Guagni ha ricevuto un’offerta monstre dal Real Madrid, ma cresce l’ottimismo sulla sua permanenza a Firenze. Ieri la giocatrice, insieme a chi ne cura gli interessi (l’agenzia Top Player Company e lo studio legale DCF Legal), ha incontrato la società, e in particolare il responsabile del settore femminile Vincenzo Vergine: un summit assolutamente cordiale, al termine del quale Guagni si è presa ventiquattr’ore per prendere la decisione definitiva, anche se dall’entourage della giocatrice trapelano sensazioni positive.

Il discorso è abbastanza semplice: la Fiorentina, anche per una questione di normative diverse rispetto a quelle spagnole, non può neanche avvicinarsi all’offerta delle merengues, che hanno messo sul piatto un triennale a cifre stellari. E a poco vale il fatto che Guagni sia legata da un accordo pluriennale con il club viola, che in realtà non ha nessun potere in caso di offerte dall’estero, proprio perché in Italia non esistono contratti professionistici. Di fatto, la scelta è solo del capitano, e qui fortunatamente subentrano fattori che non sono legati solo all’aspetto economico: già in passato Guagni aveva ricevuto offerte da grandi club, sia esteri che italiani, ma il suo amore per la maglia viola era sempre passato davanti a tutto.

