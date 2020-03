Guagni: “Non vedo l’ora di ricominciare. Fiorentina Womens lotterà fino alla fine”

Alia Guagni, il capitano della Fiorentina Womens, parla a Sky Sport ripartendo dall’ultima esperienza con la Nazionale: “Gli allenamenti di gruppo a distanza sono divertenti, stiamo insieme e ci alleniamo per quello che possiamo fare. Rimanendo a casa cerco anche di tenere sotto controllo la dieta.

Algarve torneo particolare, in un periodo difficile. Siamo partite lo stesso, mi rimangono in mente le partite perché mi manca giocare. Abbiamo giocato contro avversari difficili, ci è servito e abbiamo fatto un passo avanti. La speranza è tornare a giocare prima possibile, vorrebbe dire aver sconfitto il virus. Dopo, sarà un campionato avvincente, tutto è in ballo e lotteremo fino alla fine. Poi ci saranno le partite contro la Danimarca, per l’Europeo. Non vedo l’ora”. LA FIORENTINA WOMENS FA GRUPPO ANCHE A DISTANZA