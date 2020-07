Guagni: “Lascio Firenze con un arrivederci. Avevo bisogno di una nuova esperienza”

Alia Guagni, è intervenuta ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, dopo aver annunciato l’addio alla Fiorentina Women’s quest’oggi (LEGGI), queste le sue parole:

Mio padre ha fatto tantissimo per portare il calcio femminile a Firenze. Con la mia famiglia abbiamo lottato tantissimo per far crescere questo movimento, sono orgogliosissima. A breve annuncerò il mio futuro, lascio Firenze con un arrivederci. Firenze è casa mia e la Fiorentina è la mia famiglia. A 32 anni avevo bisogno di una nuova esperienza per farmi crescere e completare al meglio la mia carriera. Anno scorso rifiutai il Real perchè non ero pronta e soprattutto perchè volevo lavorare con la nuova proprietà. Commisso sta investendo tantissimo nel calcio femminile, sono sicuro che la Fiorentina volerà sempre più in alto. Successo più bello? Lo scudetto è il numero uno, lo scendere in campo al Franchi davanti a molte persone che credevano in noi è stato emozionante.