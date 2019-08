Guagni, la celebrazione del capitano da parte della Rai

Alia Guagni continua a ricevere attestati di stima per la sua decisione di rinnovare il contratto. Il TGR Rai ha voluto omaggiarla con queste parole:

Storie di calcio. Storie di calcio femminile. Storie di cuore vero.

Pur di restare nella ACF_Womens, Alia Guagni ha rinunciato a un triennale da 250 mln con il Real Madrid. Già a 19 anni, rinunciò ai soldi del Lione per restare a Firenze. Capitano non a caso.

Anche Giancarlo Antognoni si è complimentato con lei: “In un momento come questo è da ammirare. Complimenti”