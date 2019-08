Guagni: “Grazie Real, ma come si fa a dire no a Firenze? Scelta di cuore”

Su La Nazione, a pagina 20, troviamo un’intervista ad Alia Guagni. Il capitano della Fiorentina Women’s ha rifiutato il Real Madrid per restare a Firenze. Riportiamo alcune sue dichiarazioni:

Firenze è casa mia, sono dove dovevo essere. Come si fa a dire no al Real Madrid? Rigiro la domanda: come si fa a dire di no a Firenze? Per me è una scelta di cuore, questa città e questa maglia sono una parte di me. Il paragone con Antognoni? E’ un paragone che mi fa molto piacere perché Antognoni è un simbolo, una bandiera. Cosa mi ha detto Commisso? Mi ha chiamato e mi ha ringraziato per aver scelto la maglia viola. Davvero non me l’aspettavo. Lui crede tantissimo in noi.