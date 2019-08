Guagni: “Firenze unica, non ce l’ho fatta ad andarmene. Lotteremo per lo Scudetto, Commisso? Lo conoscerò quanto prima”

Alia Guagni ha rinnovato. Come vi abbiamo raccontato, il terzino della Fiorentina e della Nazionale rimarrà a Firenze nonostante la corte serrata del Real Madrid. La Guagni ha già espresso le sue emozioni su Instagram (QUI IL POST), quindi è stata raggiunta in esclusiva da Radio Bruno Toscana. Ecco le sue parole:

“Firenze è bella per questo, ti dà un calore che non trovi da altre parti. Difficile lasciarla. Ho dovuto riflettere, in Italia il calcio femminile è indietro, ma io non ce la faccio proprio a spostarmi da qua; siamo sulla stessa lunghezza d’onda, anche se il Real Madrid è importante.

Speriamo di riuscire ad ottenere il professionismo, che in Spagna è realtà. Ci sarà da lottare, ma ho deciso di credere nell’Italia, con il Mondiale si è mosso tanto, siamo fiduciosi. La Champions comincia prima del campionato, iniziamo domani con i test atletici e poi la preparazione.

Il Mondiale è stato incredibile oltre ogni immaginazione, le persone hanno iniziato a seguirci, persino a Santo Domingo mi hanno fatto i complimenti. Perdere contro l’Olanda mi ha scocciato parecchio, nessuno si aspettava molto da noi ma dopo la prima partita abbiamo cominciato a crederci.

Quest’anno puntiamo in alto, daremo tutto per strappare lo scudetto da dov’è adesso (Juventus, ndr). La Roma si è rinforzata? Certo, ma anche l’Inter, adesso c’è più competizione, che è quel che ci auguravamo. Possiamo competere, lotteremo per arrivare lontano. Curiosa di vedere la Lazaro.

Quando ero giovane ero spensierata, facevo le cose come capitava, e non stavo molto al passo. Poi è cambiato il movimento, abbiamo iniziato a fare le cose più seriamente, ma nessuno pensava di poterlo far diventare un lavoro; e allora c’è stato lo step mentale. Con la Fiorentina ho firmato un biennale, cosa che non si poteva fare fino a poco tempo fa. In Champions giochiamo l’11 o il 12 settembre, spero ci sia tanta gente. Commisso? Lo conoscerò quanto prima, ci crede tanto, è appassionato e ha già fatto tanto per la Fiorentina”